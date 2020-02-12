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MHK'den hakem atamalarında 4 sürpriz

Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre Serkan Tokat, Ümit Öztürk, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek bu hafta oynanacak maçlarda görev alamadı.

Haber Merkezi | 12.02.2020 - 14:01..
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

ABDULKADİR BİTİGEN 1 AY GÖREV ALAMAMIŞTI

Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Başakşehir-Beşiktaş maçını, Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Abdulkadir Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasından oynanan ve 2-2 sona eren maçta 4 dakika 17 saniyelik VAR izlemesiyle gündeme oturmuş ve yaklaşık 1 ay görev alamamıştı.

Bitigen, geçen hafta Kasımpaşa-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev almıştı.

MHK'den hakem atamalarında 4 sürpriz

Bu hafta tartışmalı kararlara imza atan Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat, Sivasspor-Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya, Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek görev alamadı.

Halis Özkahya, Denizli-Kayserispor maçına VAR hakemi olarak atandı.

İşte haftanın hakemleri:

14 Şubat Cuma

20.00 Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi

14.00 Denizlispor - Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan

20.00 Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar

13.30 Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor - Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray - Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantep - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

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