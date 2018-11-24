MHP 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'daki il ve belediye başkanları toplantısında yerel seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

MHP Lideri; İstanbul, Ankara ve İzmir'de AK Parti'nin çıkaracağı adayı destekleyeceklerini duyurdu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"VATAN BİZDEN HİZMET BEKLİYOR"

"Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hiç kimse davadan önemli değildir. Ne yaptığımızı nereye varmak istediğimizi dar aklıyla sorgulayanlar yoldan şaşıranlardır. Yoldan çıkan davanın önünde engeldir. İpte cambazlık yapanlara hayranlıkla bakamayız, izin veremeyiz. Millet bize görev yüklüyor, vatan bizden hizmet bekliyor.

"İTTİFAKIN DEVAMI MİLLİ BEKA İÇİN MECBURİDİR"

Cumhur İttifakı'nın devamı milli beka için mecburidir. MHP Türkiye'nin yanında Cumhur İttifakı'nın tarafındadır.

İstanbul'da aday göstermeyebileceğimizi söylemiştim fakat sonra bazı olumsuzluklar vuku buldu. Amacımız ya anlaşılmadı ya da istenmedi.

Biz Cumhur İttifakı'na hiç taktiksel bakmadık.

Bahçeli: 3 büyük şehirde aday göstermeyeceğiz VİDEO

"AK PARTİ'NİN ADAYLARI KİM OLURSA OLSUN DESTEKLEYECEĞİZ"

Açıkça ilan ediyorum. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de aday göstermeyeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun MHP destekleyecektir.

"AL VER SÜRECİ OLMAMIŞTIR"

Bu irademizde pazarlık yoktur, gizli anlaşma yoktur, al ver süreci olmamıştır. Diğer her yerde adaylarımız vardır, adaylığı belli olan dava arkadaşlarımız da çalışmalarına devam etmektedir.



"ZİLLET İTTİFAKI NEREDE ADAY ÇIKARIRSA KARŞISINDA BİZİ BULACAK"

Bir başka önemli kararımızı daha açıklıyorum. Zillet İttifakı'nın paydaşı olan CHP, HDP ve İP nerede ortak aday çıkarırsa mücadele edeceğiz. Karşılarında bizi bulacaklar."