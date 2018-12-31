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MHP, af teklifinden umutlu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 2018 yılının son gününde "Af teklifinin arkasındayız." açıklamasını yaptı.

DHA | 31.12.2018 - 11:36..
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MHP, af teklifinden umutlu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, DHA'ya yaptığı açıklamada, MHP'nin seçim beyannamesinde de yer alan, çeşitli suçlardan hüküm giyen tutuklulara af getiren yasa teklifinin arkasında ve takipçisi olduklarını belirtti.

"TEKLİFİMİZİN ARKASINDAYIZ"

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Biz af konusunda teklifimizi verdik. Meclis'e sunduk. Önümüzdeki süreç içerisinde ille de moda mod değil de, uzlaşılarak çıkmasından yanayız. Bu çerçevede biz verdiğimiz bu teklifin arkasındayız. 'Şu gün bu saat' demek mümkün olmaz; Meclis gündemi çerçevesinde, bütün siyasi aktörlerin gündemi çerçevesinde, ortak mutabakat çerçevesinde çıkabileceğini çıkması gerektiğini düşünüyoruz. O konunun da takipçisiyiz. Milletimizi ilgilendiren her mesele, bizim yerel seçim beyannamemizde olacaktır" diye konuştu.

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