MHP askerlik yasasının ertelenmesinden yana

Yeni askerlik sistemi için geri sayıma geçildi. Yasa teklifinin Meclis'ten geçmesi durumunda bayram öncesi 130 bin asker terhis olarak evine dönecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini söylemişti.

MHP ERTELENMELİ DEDİ

Meclis'te görüşmeler devam ederken, MHP'den flaş bir teklif geldi. MHP'li vekilller, 130 bin askerin terhis olmasının bayram öncesi yaşanacak trafik yoğunluğunu daha da artıracağını savunarak ertelenmesini istedi.

İYİ PARTİ YASAYA KARŞI

İyi Parti ise güvenlik zaafiyeti olacağını söyleyerek yasaya karşı çıkıyor.

CHP YASADA DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

CHP ise, Cumhurbaşkanı'na verilen "gerekli görülen sahalarda özel görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutma yetkisinin" metinden çıkarılmasını istiyor.

Önümüzdeki 3 gün içerisinde yasa geçmezse erken terhisler seçimlerin sonrasına kalabilir.