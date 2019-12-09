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MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

Aydın İncirliova'nın İyi Partili Belediye Başkanı'na hakaret eden MHP Aydın İl Başkanı'na, MHP Genel Merkezi tarafından ceza kesildi.

İHA | 09.12.2019 - 13:13..
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MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın, Aydın İncirliova Belediye Başkanı İyi Partili Aytekin Kaya için söylediği sözler tepki çekmişti.

Pehlivan, Kaya'nın seçildiği günden bu yana çok şikayet ettiğini belirterek; "Asker karısı gibi ağlıyor" demişti.

Burak Pehlivan'ın bu sözleri sosyal medyada da paylaşıldı, tepki çekti.

GENEL MERKEZ OLAYA EL ATTI

MHP Genel Merkezi de bu sözler üzerine harekete geçti. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı; "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır."

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