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MHP, kadın voleybolcu paylaşımının cezasını kesti

Tokyo 2020 Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında paylaşım yapan MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in, istifası istendi.

AA | 15.01.2020 - 11:12..
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MHP, kadın voleybolcu paylaşımının cezasını kesti

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından partisinin kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

"LİSTEDEN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR"

Durmaz, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları hakkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür." ifadesini kullandı.

İSTİFASI İSTENDİ

Bu arada, Şahin'in istifasının istendiği ve en kısa sürede işleme konulacağı da öğrenildi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in, A Milli Kadın Voleybol Takımının Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanması sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden olmuştu.

MHP, kadın voleybolcu paylaşımının cezasını kesti

MHP, kadın voleybolcu paylaşımının cezasını kesti

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