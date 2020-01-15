İstanbul'da operasyon: 127 milyon 500 bin sahte dolar

1 Diyarbakır'da 22 yıldır aranan zanlı bulundu 12 kişinin öldüğü kan davasının failleri arasında bulunan zanlı, 22 yıl sonra üzeri karyolayla kapatılmış çukurda saklanırken yakalandı.

2 Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusunda yine günah çıkarttı Daha önce partisini başörtüsü yasağı konusunda eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha bu sözlerini tekrarladı.

3 Guilherme'nin menajeri: Beşiktaş'la anlaşamadık Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, "TFF harcama limiti" nedeniyle oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

4 Bütçe 2019'da 123,7 milyar TL açık verdi Merkezi yönetim bütçesi, aralık ayında 30,8 milyar TL açık verdi. 2019'un tamamındaki açık 123,7 milyar TL oldu.

5 MHP, kadın voleybolcu paylaşımının cezasını kesti Tokyo 2020 Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında paylaşım yapan MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in, istifası istendi.

6 Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor TBMM'ye sunulacak olan Spor Yasası'nda, IPTV ile korsan yayınların dağıtıcılarına ve izleyenlere ağır cezalar verilmesi talep edilecek.