MHP Lideri: Öcalan neyse Bağdadi ve Gülen aynısıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında, FETÖ'nün uzun yıllar boyunca sinsi ve sistematik şekilde devlet ve toplum hayatının hücrelerine kadar nüfuz ettiğini, Türk ve İslam düşmanlığının hem maşası hem de ihanet markası haline geldiğini belirtti.

FETÖ İLE MÜCADELE

"Türkiye yaklaşık 3,5 yıldır FETÖ'yle, kalıntılarıyla ve kripto damarıyla hukuki, siyasi, güvenlik ve diplomatik vasıtalarla kıyasıya ve kıran kırana mücadele halindedir." diyen Bahçeli, FETÖ'nün siyasi uzantıları konusunda henüz mesafe alınmamasının kafalarda soru işaretleri bıraktığını savundu.

"FETÖ'CÜLERİ AKLAMAYA YELTENMEK ŞEHİDE İHANETTİR"

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın "KHK faciadır." açıklamalarına da değinerek, "KHK faciadır değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcı ve amirdir. 15 Temmuz'un vahim ve kanlı gecesini bir kenara itip merhamet dilenciliğiyle, vicdan istismarıyla mesafe almaya teşebbüs etmek, dahası FETÖ'cüleri aklamaya yeltenmek şehide, şühedaya ihanettir. FETÖ'nün medya yapılanmasında adı geçen şahısların Türkiye'nin aleyhine nasıl faaliyet gösterdiği, akıl sağlığı yerinde olan herkesin bildiği bir gerçektir. Bu gidişle 15 Temmuz'un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet edilecektir." diye konuştu.

"ÖCALAN NEYSE BAĞDADİ VE GÜLEN DE AYNISIDIR"

Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 'Terörizm Raporu'na tepki gösteren Bahçeli, dost görünümlü ülkelerin Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama girişimlerinin devam ettiğini aktararak, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 yılına dair hazırladığı 'Terörizm Raporu'nda, YPG ve PYD'yle birlikte FETÖ'den hiç bahsedilmemesi; hatta teröristbaşı Gülen'in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir. FETÖ'yle PKK/YPG, DEAŞ arasında hiçbir fark yoktur. Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen Bağdadi ve Pensilvanya'da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır." ifadelerini kullandı.