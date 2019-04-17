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MHP, seçimlere itiraz etti

MHP, İstanbul'un Maltepe ilçesinde belediye başkanlığı seçimi için itiraz ederek YSK'ya başvurdu.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 10:42..
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MHP, seçimlere itiraz etti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sona erse de İstanbul için süreç hala devam ediyor.

BELGELER İL SEÇİM KRUULU'NA TESLİM EDİLECEK

İstanbul'un bazı ilçelerinde oy sayımları sona erse de bazı ilçelerde oylar tekrar sayılıyor.

Maltepe ise bunlardan biri....

Dün yeniden gerçekleşen oy sayma işlemi, 00:22 itibarıyla sona erdi. İlçe Seçim Kurulu, sayım işleminin ardından ıslak imzalı tutanakların birleştirilmesi için sabah saatlerinde çalışmalara başladı. Belgeler; birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

MHP, seçimlere itiraz etti

MHP'DEN BAŞVURU

Bu belgelere ise AKP'den sonra MHP de itiraz etti. MHP, İstanbul'un Maltepe ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali için YSK'ya olağanüstü başvuru yaptı.

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