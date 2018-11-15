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MHP'de bazı belediye başkan adayları açıklandı

MHP'nin yerel seçimler için belirlediği bazı adayları belli oldu.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 14:22..
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MHP'de bazı belediye başkan adayları açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz partisinin yerel seçim için belirlediği bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.

Durmaz, Melih Gökçek ile ilgili "Henüz bizim ve kendileri açısından netliğe kavuşmadı" dedi.

"FLAŞ ÇIKIŞ YAPACAĞIZ"

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için "Aday patlaması yaşanıyor. Flaş çıkış yapacağız" diyen MHP'li Durmaz'ın açıkladığı adaylar şöyle:

Adana - Hüseyin Sözlü

Mersin - Hamit Tuna

Manisa – Cengiz Ergun

Aydın - Himmet Akın

Erzurum - Serdar Sevimli

Bartın - Cemal Akın

Isparta - Yusuf Ziya Günaydın

Osmaniye - Kadir Kara

Karabük - Rafet Vergili

Polatlı (Ankara) Gürsel Yıldızkaya

Etimesgut (Ankara) Enver Demirel

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