MHP'de bazı belediye başkan adayları açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz partisinin yerel seçim için belirlediği bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.
Durmaz, Melih Gökçek ile ilgili "Henüz bizim ve kendileri açısından netliğe kavuşmadı" dedi.
"FLAŞ ÇIKIŞ YAPACAĞIZ"
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için "Aday patlaması yaşanıyor. Flaş çıkış yapacağız" diyen MHP'li Durmaz'ın açıkladığı adaylar şöyle:
Adana - Hüseyin Sözlü
Mersin - Hamit Tuna
Manisa – Cengiz Ergun
Aydın - Himmet Akın
Erzurum - Serdar Sevimli
Bartın - Cemal Akın
Isparta - Yusuf Ziya Günaydın
Osmaniye - Kadir Kara
Karabük - Rafet Vergili
Polatlı (Ankara) Gürsel Yıldızkaya
Etimesgut (Ankara) Enver Demirel