MHP'de Hüseyin Sözlü'ye yeni görev

AK Parti ile MHP'nin desteğini alarak 31 Mart seçimlerine katılan Hüseyin Sözlü, rakibi CHP adayı Zeydan Karalar'ın 11 puan gerisinde kalarak seçimi kaybetmişti.
Uzun zamandır ne yapacağı merak edilen Sözlü'nün yeni görevi belli oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği talimatla Hüseyin Sözlü başdanışmanlık görevine getirildi.
SİYASİ VE YEREL İŞLERDEN SORUMLU...
Sözlü, yeni görevini "Ülkemizi düştüğü her dar boğazda ayağa kaldıran yegane kuvvet olan Liderimiz Sn. @dbdevletbahceli'nin Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Başdanışmanlığı ile görevlendirilmiş bulunmakta olduğumu sizlerle paylaşmaktan büyük bir kıvanç ve mutluluk duyuyorum." ifadeleriyle yeni görevini duyurdu.
Adana seçimlerinde Zeydan Karalar yüzde 53,63 oranına ulaşırken Hüseyin Sözlü yüzde 42,83 oy oranında kalmıştı.