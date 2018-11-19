MHP'de kesinleşen adaylar belli oldu

Başkan Erdoğan ile Putin'in Türk Akımı'nın deniz kısmının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törende bir araya gelecek.

Cemal Kaşıkçı'nın vahşice konsolosluk binasında katledilmesinin üzerine Türkiye'nin yürüttüğü başarılı adli takip süreci Suudileri kızdırıyor. Suudiler Türkiye'yi boykot ile tehdit ediyor.

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Yunanistan ile Bulgaristan'ın Türk Akımı yarışı

Türk Akımı'nın Avrupa'yı besleyecek ikinci hattı için Yunanistan ile Bulgaristan arasında büyük bir yarış var.