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MHP'den bedelli askerlik için yaş önerisi

Bedelli askerlikte, 145 bin kontenjan üzeri kura çekimine gidince, MHP, 27 yaşını bitirenlere öncelik tanıyalım teklifi sundu.

AA | 01.06.2019 - 17:23..
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Yeni askerlik sistemi ile bedelli askerliğin meclisten geçmesine rağmen, partilerden yeni öneriler gelmeye devam ediyor.

Askerlik kanunu teklifinde bedelli için ayrılan 145 bin kontenjanın üstü başvuru üzerine yapılacak kura çekiminde MHP'den bir öneri geldi.

"27 YAŞINI BİTİRENLERE ÖNCELİK"

MHP yaptığı açıklamada bedelli askerlik kura çekiminde "27 yaşını bitirenlere öncelik tanınır” şeklinde değişiklik yapılmasını istedi.

MHP, kanun teklifinde 22 yaşını dolduran herkesin kura çekmek suretiyle bedelli askerlik yapmasını sağlayan maddeyle ilgili şunları söyledi:

“Bugüne kadar bedelli askerliğin gerekçesi belli yaşa gelmiş iş ve meslek sahibi kişilerin düzenlerinin bozulmaması idi. 32 yaşındaki doçent ile 21 yaşındaki öğrencisinin aynı kuraya katılıp 21 yaşındakine kurada bedelli askerlik çıkıp bir ay, 32 yaşındaki doçentin kura çıkmaması nedeniyle altı ay askerlik yapması nasıl izah edilecek?

Bu durumda kura çıkmayan doçent altı ay askerlik yapacak, öğrencisi bir ayda tezkere alacak şekle dönüşmez mi?

Bedelli askerlik kura çekiminde 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınır şeklinde değişiklik yapılmalıdır."

”BAYRAMDAN SONRA ELE ALINACAK"

AK Parti’den yapılan açıklamada teklifin bayramdan sonra 11 Haziran’da Genel Kurul gündemine alınacağı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre teklif genel kurulda görüşülmeden önce AK Parti grubu toplantısının ardından yapılacak kapalı bölümde milletvekilleri ile de değerlendirilecek.

Bu arada diğer siyasi partilerin de eleştiri ve önerileri alınacak. Bunların ardından nasıl bir tavır alınacağı belirlenecek.

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