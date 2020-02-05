taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9838
Euro
6.5847
Altın
1558.19
Borsa
122320.77
Gram Altın
299.899
Bitcoin
56924.83

MHP'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

MHP tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle ilgili sözlerinin incelenmesi için kurulan komisyon, suç duyurusunda bulundu.

AA | 05.02.2020 - 21:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

CHP-HDP ilişkileri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle ilgili sözlerinin incelenmesi için, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kurulan komisyon, raporunu açıkladı.

MHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu yer aldı.

"CHP'LİLERİN SÖZLERİ SUÇ TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Yıldız yaptığı açıklamada, bugün sadece CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Yıldız, "CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu süreçte CHP Genel Başkanının ve bazı sözcülerinin birtakım siyasi eylemleri ve açıklamalarının suç teşkil ettiği görülmektedir" dedi.

209 FEZLEKE GÖNDERİLDİ

CHP milletvekilleri hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle 209 fezlekenin TBMM'ye gönderildiğini bildiren Yıldız, bu fezlekelerden 23'ünün Kemal Kılıçdaroğlu hakkında olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından kullanılan şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 120-180 milletvekili listesini açıklayacağı beyanında bulunduğunu hatırlatan Yıldız, bu listenin açıklanmadığına dikkati çekti.

"SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME"

Yıldız, "Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'ndaki suç tanımına bire bir uyan, suçun maddi ve manevi unsurunu taşıyan, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, suçu ve suçluyu övmek, kamu görevlisinin suçu bildirmeme, suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak suçlarını oluşturduğu değerlendirilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Feti Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun terör suçlarından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki övgüsü ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye ilişkin "PKK, PYD, YPG ayrıdır" ve "YPG kendi vatanını koruyan çocuklardır, oluşumdur" şeklindeki sözlerinin de suç teşkil ettiğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
8 kişilik ailenin harabe evde yaşam mücadelesi
Batman’da ikamet eden Güner Ailesi, harabe evde yaşam mücadelesi veriyor. Kapıları ve pencereleri olmayan evde hayata tutunmaya çalıştıklarını belirten anne, yardım istiyor.
Ambulansla VIP yolcu taşıyan sürücü yakalandı
İstanbul'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü, gözaltına alınarak cezai işlem uygulandı.
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı
Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda, çift yönlü transit gemi geçişlerinin durdurulduğu açıklandı.
Tinerle temizlik yaparken sigara yakan adam
Erzincan'da, kafeteryasında tinerle temizlik yaparken sigara yakan bir kişi ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı, yanarak hastanelik oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çığ altında kalan 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düştü
Çığ altında kalan 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düştü
338
ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı
ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı
490
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
369
Van'daki çığ sonrası yürek yakan fotoğraf
Van'daki çığ sonrası yürek yakan fotoğraf
152
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi
190
Ulaştırma Bakanı: Can kaybı yok
Ulaştırma Bakanı: Can kaybı yok
303
Sabiha Gökçen'e ulaşmaya çalışan polis aracı kaza yaptı
Sabiha Gökçen'e ulaşmaya çalışan polis aracı kaza yaptı
335
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir