Almanya'ya giden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt burada Korganlılar Derneği'nin hamsi festivaline katıldı.
Konuşma yapması için sahneye çağırılan Enginyurt, MHP'nin neden AK Parti'yle Cumhur İttifakı'nı kurduğunu anlattı.
Ordulu olan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.
"SİYASET YAPMA"
Daha sonra sahneye gelenler MHP'li Enginyurt'a "siyaset yapıyorsun, siyaset yapma" diyerek tepki göstertdi.
Kısa süreli tartışmanın ardından MHP'li vekil sahneden indi.
MHP'li Cemal Enginyurt sahneden indirildi ViDEO