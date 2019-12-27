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MHP'li Cemal Enginyurt sahneden indirildi

Ordu milletvekili Cemal Enginyurt Almanya'da katıldığı Korganlılar Derneği hamsi festivalinde konuşma yaparken siyaset yaptığı için tepkilerin hedefinde oldu.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 11:14..
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MHP'li Cemal Enginyurt sahneden indirildi

Almanya'ya giden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt burada Korganlılar Derneği'nin hamsi festivaline katıldı.

Konuşma yapması için sahneye çağırılan Enginyurt, MHP'nin neden AK Parti'yle Cumhur İttifakı'nı kurduğunu anlattı.

Ordulu olan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

"SİYASET YAPMA"

Daha sonra sahneye gelenler MHP'li Enginyurt'a "siyaset yapıyorsun, siyaset yapma" diyerek tepki göstertdi.

Kısa süreli tartışmanın ardından MHP'li vekil sahneden indi.

MHP'li Cemal Enginyurt sahneden indirildi ViDEO

MHP'li Cemal Enginyurt sahneden indirildi

MHP'li Cemal Enginyurt sahneden indirildi

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