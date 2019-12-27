1 Sözcü Gazetesi Davası'nda hapis cezası Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

2 Resmi rezerv varlıkları kasımda 104.8 milyar dolar oldu TCMB, 2019’un Kasım ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 104.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bir önceki ayda döviz likiditesi 104.6 dolardı.

3 MHP'li Cemal Enginyurt sahneden indirildi Ordu milletvekili Cemal Enginyurt Almanya'da katıldığı Korganlılar Derneği hamsi festivalinde konuşma yaparken siyaset yaptığı için tepkilerin hedefinde oldu.

4 Çin'in yapay güneş projesi gelecek yıl tamamlanacak. Çin'in bir süredir üzerinde çalıştığı Güneş projesi, 2020 yılında faaliyete geçecek.

5 Sinemalarda bu hafta - 27 Aralık 2019 Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta vizyona 5'i yerli olmak üzere 12 yeni film girdi. Herkese iyi seyirler.

6 Yine FETÖ yalanıyla bir kişi dolandırıldı Kayseri'de dolandırılan bir adam, istenilen parayı balkondan attı.