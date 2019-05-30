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MHP'li ve HDP'li vekiller kavga etti

TBMM Genel Kurulu'nda terör sorunu konuşulmaya başlandı. HDP ve MHP sıralarında gerilim yükseldi. Ortalık karışınca oturuma ara verildi.

AA & Ensonhaber | 30.05.2019 - 18:00..
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Meclis'te HDP Grupbaşkanvekili konuşurken MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un ona tepki göstermesi üzerine HDP'li Meral Danış Beştaş da Kılavuz'a tepki gösterdi. İki parti arasındaki ilk kıvılcım bu şekilde ateşlendi.

ELİNİ İNDİR TARTIŞMASI

Vekiller arasındaki tartışma şu şekilde gerçekleşti:

FATMA KUTULAN (Mersin) – Sayın Başkan, bu ülkede bir Kürt sorunu olduğu açık. Her zaman söylenen bu et ile tırnak… İşte, Kürtler tırnak olarak görülür, kesip kesip atarsınız. (MHP sıralarından “Terör sorunu” sesleri)

METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) – Terör sorunu, terör sorunu!

FATMA KURTULAN (Mersin) – Konuşmayın yerinizden!

Bu kadar “vatan, millet, Sakarya” diyorsanız, Türkiye’yi bu kadar düşünüyorsanız… (HDP ve MHP sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Ne biçim davranıyorsun ya? Haddini bil!

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri… Sayın Bülbül…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Grup başkan vekilimiz konuşuyor, onu dinle. Terbiyesizlik yapma!

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – İndir elini be!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Terbiyesizlik yapma! (HDP ve MHP sıralarından gürültüler)

MHP'li ve HDP'li vekiller kavga etti


OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Terbiyesiz sensin!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Grup başkan vekilimiz konuşuyor, siz bize buradan saldırıyorsunuz.

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Bakın, siz oradan her türlü lafı atıyorsunuz…

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…  Sayın grup başkan vekilleri…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Önce onları uyarın Sayın Başkan.

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, hatibi dinleyelim.

Buyurun.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Burada kimse bize had bildiremez.

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Parmağını indir! İndir elini!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Sen indir elini, sen indir!

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Terbiyeli ol! (HDP ve MHP sıralarından gürültüler)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Sen terbiyeli ol! Terbiyesiz!

FATMA KURTULAN (Mersin) – Meral Hanım… Meral Hanım, bir dakika… Meral Hanım, tamam.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Hayır, oradan el hareketi yapıyorlar ya!

FATMA KURTULAN (Mersin) – Tamam.

MHP'li ve HDP'li vekiller kavga etti

TEHDİT EDİLİYORUZ DEDİKTEN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Tartışmanın devamında ise HDP'li Meral Danış Beştaş MHP'li vekiller tarafından tehdit edildiklerini belirtince gerilim iyice yükseldi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili otuıruma ara verdi.

Kavgaya dönüşen tartışmanın öncesinde şu konuşmalar yaşandı:

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Sayın Başkan, bizim…

BEDRİ YAŞAR (Samsun) - Senin itirazın yok mu Aydemir?

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bizim var, biz yapıyoruz.

BAŞKAN – Bir dakika beyler… Laf atmayın arkadaşlar.

Biz burada gayet güzel bir şekilde, uyumlu bir şekilde Meclisi yönetiyoruz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Biz de birileri konuşurken laf atalım mı?

BAŞKAN – Bir dakika…

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Siz de taraflı yönetiyorsunuz.

BAŞKAN – Herkes için söylüyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Arkadan tehdit ediliyoruz Başkan.

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Kim tehdit ediyor sizi?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Sen, sen ediyorsun!

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Parmağına bak, parmağına!

MHP'li ve HDP'li vekiller kavga etti

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Sen böyle, sürekli el şöyle!

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Aynı bu hareketleri siz yapıyorsunuz! Terbiyeli olun!

BAŞKAN – Olcay Bey…

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Şimdi derlenip toparlanalım. Bir müsaade edin arkadaşlar.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) – Böyle bir Meclis olmaz.

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Ayıp size ya! Ayıp be! (HDP ve MHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Ben bir konuşayım, müsaade edin.

BAŞKAN - Arkadaşlar, sayın milletvekilleri…

Birleşime beş dakika ara veriyorum arkadaşlar.


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