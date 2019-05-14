MHP'nin 23 Haziran sloganı

23 Haziran seçiminde İstanbul'da Binali Yıldırım'ın kazanması için sıkı bir çalışma yapacak olan MHP'de hazırlıklar sürüyor.

"TAM SAHA PRES"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partililere, "Bütün teşkilatlarımız, bütün ülküdaşlarımız Cumhur İttifakı'nın başarısı için aktif şekilde sahada olacaklar, tam saha pres yapacaklar." dedi.

İstanbul’da hemşeri harekâtını başlatan Bahçeli, "adam adama markaj" talimatı verdi.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

CHP'nin bu seçimdeki sloganı kendiliğinden belli oldu. CHP'liler "Her şey güzel olacak" sloganını kullanıyor.

"BİZ BİRİZ SİZ HEPİNİZ"

Türkiye gazetesinin haberine göre MHP de bu süreçte kendi sloganını belirledi. Buna göre MHP'nin sloganı, "Biz biriz siz hepiniz" oldu.