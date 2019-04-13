31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 51,6 seviyesinde olduğu görüldü.

YSK verilerine göre; AK Parti'nin oy oranı yüzde 44,3, MHP'nin ise yüzde 7,3.

BAHÇELİ'NİN HESABI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hesabı ise oldukça farklı.

MHP'NİN OY ORANI

MHP Lideri'ne göre; Cumhur İttifakı'nın yüzde 51,6'lık oy oranının yüzde 18,8'i kendi partisine ait.

MHP'NİN OYLARI ARTTI

Devlet Bahçeli, "Oylarını en çok artıran parti MHP olmuştur. Partimizin oy oranını yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart'ta partilerin oy dağılımı en sağlıklı şekilde il genel meclisi seçimlerinde görülecektir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oy oranı yüzde 18,81'dir. AK Parti'nin İl Genel Meclisi seçiminde aldığı oy aranı yüzde 41 ,61 düzeyindedir. Bu durum karşısında Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin toplam oy oranı yüzde 60,42 seviyesindedir." diye konuştu.

Bahçeli: MHP'nin oyu yüzde 18,8 VİDEO