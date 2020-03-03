Mi A3 için Android 10'u yayınlayan Xiaomi, güncellemeyi geri çekti

Bitrçok akıllı telefon üreticisi, piyasada bulunan telefonlar için Android 10 güncellemesini sunmaya başladı. Bu üreticilerden biri olan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Mi A3 modeli için Android 10 güncellemesini yayınlamıştı.

Android One programında bulunan Xiaomi Mi A3 için yayınlanan yeni güncelleme, kullanıcılardan gelen yoğun tepkiler nedeniyle geri çekildi.

YENİ SÜRÜMÜN HATALARLA DOLU OLMASI KULLANICILARI KIZDIRDI

Aslına bakacak olursak, Xiaomi Mi A3 kullanıcıları uzun bir süredir Android 10 güncellemesini bekliyordu. Hatta kullanıcılar, güncellemeyi geciktirdiği için Xiaomi'yi topa tuttu. Ancak şirket, yaptığı açıklamada hala üzerinde çalışılacak durumların olduğunu belirtmişti.

Kullanıcılardan gelen baskılara daha fazla dayanamayan Xiaomi, uzun bir bekleyişin ardından Mi A3 modeli için Android 10 güncellemesini yayınladı. Ancak yeni güncellemenin hatalarla dolu olması, kullanıcıları yine oldukça kızdırdı. Gelen tepkiler üzerine şirket, güncellemeyi yayınladıktan kısa bir süre sonra iptal etmek zorunda kaldı.

Xiaomi, söz konusu hataları giderdikten sonra Android 10 güncellemesini yeniden yayınlayacak. Ancak şirketin bunu ne zaman yapacağı şimdilik bilinmiyor.

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