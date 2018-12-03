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MI6 direktörü: Rusya Batı’yı hafife almasın

Alex Younger, Rusya’yı ve diğer benzer devletleri hedef gösterdiği konuşmasında Rusya’nın Batı’yı hafife almamaları gerektiğini belirterek İngiltere’nin kabiliyetleri ve kararlığının altını çizdi.

DHA | 03.12.2018 - 17:12..
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İngiliz İstihbarat Teşkilatı MI6’in direktörü Alex Younger, Rusya’yı uyararak ‘’bizi hafife almayın’’ diye konuştu.

MI6’in direktörü St Andrew Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, gelişmekte olan tehditler içersinde ajanlığın yeni bir devrinin yaşandığını aktardı.

ZEHİRLENEN RUS AJANI HATIRLATTI

Geçtiğimiz mart ayında İngiltere’nin Salisbury kentinde Rus ajan Sergei Skripal’in zehirlenmesi olayını hatırlatan Younger,  İngiltere ve müttefikleri Avrupa ve ABD’nin soruşturma sırasında kendi sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi.

MI6 direktörü: Rusya Batı’yı hafife almasın

''KAŞIKÇI CİNAYETİ KORKUNÇ''

Younger, İngiltere’nin buna benzer saldırılara karşı çok iyi bir donanıma sahip olduğuna da dikkat çekti.

Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bir soru yöneltilen Younger, yaşanan olayı korkunç bir saldırı olarak niteledi.

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