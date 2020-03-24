Micellar su nedir

Son yıllarda kozmetik sektöründe karşılaştığımız micellar ya da misel, cilt temizliğinden saç bakımına kadar birçok üründe karşılaşılan bir kimyasal oluşuma verilen isimdir.

Micellar, su vb. bir ortamda dağılmış ultramikroskobik olan atomların, iyonların veya moleküllerin gevşek bir şekilde kümelenmesi sonucu oluşur.

MAKYAJ TEMİZLEMEDE ETKİLİDİR

Kozmetik alanında cilt temizleyicisi olarak kullanılan micellar suların içinde iki tip molekül bulunur; suyu çeken hidrofilik faz ve yağı çeken lipofilik faz.

Ciltte kalıntı haline gelmiş yağ hücrelerini çözmeye yarayan micellar içerikli sular, yağ moleküllerini kendisine çekerek önce bu kalıntıların parçalanmasını, ardından su bileşeniyle yüzeyin tamamen temizlenmesini sağlar.

Suyla birlikte kullanıldığından, durunlanma gerektirmemesi nedeniyle oldukça tercih edilen bir birleşimdir.