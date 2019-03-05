Michael Jackson'ın çocuk istismarı belgesel oldu

Müziğin efsane isimlerinden Michael Jackson'ın, çocuk yaşta cinsel istismarda bulunduğu iki kişinin açıklamalarından oluşan Leaving Neverland belgeseli, tüm dünyayı sarstı.

KIZI BELGESELDEN DOLAYI ENDİŞELİ

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson'ın, babasının yaptığı iddia edilenlerden dolayı kariyerinin zarar görmesinden endişe duyduğu belirtildi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre; 20 yaşındaki Paris Jackson, belgesel sebebiyle yakın çevresine endişeli olduğunu söyledi.

Popun kralı Michael Jackson-FOTO GALERİ

ANLAŞMALARIN TEHLİKEYE GİRMESİ SÖZ KONUSU

Paris Jackson'ın yaptığı film ve dizi anlaşmalarının, belgesel sebebiyle tehlikeye girmesi söz konusu. Geçtiğimiz temmuz ayında The Space Between adlı yapımda başrolü oynayacağı haberleri çıkan Paris Jackson'ın, Cory adlı bir şarkıcıyı canlandıracağı duyurulmuştu.

YATAĞINI PAYLAŞTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Hayattayken de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile karşı karşıya kalan ve yargılanan Michael Jackson, “Yatağımı erkek çocuklarıyla paylaştım, ancak bunda cinsel yön olmadı.” açıklamasını da yapmıştı.

2 KİŞİ OLAYLARI ANLATTI

Leaving Neverland belgeselinde, James Safechuck ve Wade Robson, 1980'li yılların sonunda Michael Jackson tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını anlatıyor.

DANS YARIŞMASI İLE BAŞLADI

Filmde James Safechuck 10 yaşındayken, Wade Robson ise 7 yaşındayken Jackson tarafından cinsel istismara uğradığını belirtiyor. Dans yarışmasında kazandığı bilet sayesinde Jackson ile tanışma fırsatı elde eden Wade Robson, ünlü şarkıcının kendisini ertesi gün de yanına çağırdığını anlatıyor.

AİLE JACKSON'IN BÜYÜSÜNE KAPILDI

Belgeselde anlatılana göre; iki yıl sonra Robson ailesi, ABD'nin Los Angeles kentini ziyaret ettikleri sırada Jackson ile iletişime geçti ve Jackson aileyi ikamet ettiği ünlü çiftlik Neverland'e çağırdı. Jackson'ın büyüsüne kapılan aile, çocuklarını Neverland'de birkaç gün geçirmesi için ünlü şarkıcıya emanet etmeyi kabul etti ve cinsel istismar bu sırada başladı.

OTEL ODASINDA EVLENDİ

Safechuck ise Jackson ile 9 yaşındayken, ünlü bir içecek markasının reklam çekimi sırasında tanıştı. Safechuck, kendisini bir yıl sonra Jackson ile bir otel odasında evlenirken bulduğunu söyledi. Fransa'nın başkenti Paris'te, bir otelde Safechuck'ı odasına davet eden ünlü şarkıcı, o dönem çocuk yaşta olan Safechuck'a kendisini nasıl tatmin edeceğini öğretti ve garip bir evlilik töreni ile ünlü şarkıcının kendisi ile evlendiğini söyledi.