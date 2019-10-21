Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Barış Pınarı Harekatı'na karşı en büyük tepki ABD ve ABD basınından geliyor.

ABD basını özellikle manipüle edici ve yalan haberlerle dünyanın Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmasını amaçlamıştı.

Michael Doran: PKK Türkiye'yi parçalamak isteyen bir terör örgütüdür VİDEO

ABD'DE GÜNDEM YİNE BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD merkezli FOX televizyon kanalında gündem, ABD ile yapılan anlaşma sonrası ara verilen Barış Pınarı Harekatı ve bunun etkileriydi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren, yapılan anlaşmanın Kürtleri terk etmek olduğu ve DEAŞ'ı tekrar canlandıracağını savunan televizyon sunucusu, programa katılan konuğundan beklemediği cevaplar aldı.

"YPG, PKK'DIR"

Ulusal Güvenlik Konseyi'nde üst düzey yöneticilik ve ABD Savunma Bakanlığı'nda müdür yardımcılıkları yapmış olan Micheal Doran, PKK ile YPG'nin aynı terör örgütü olduğunu ve Türkiye'yi bölmeye çalıştığını vurgulayarak ABD'nin YPG destekleyerek yanlış politika uyguladığını söyledi.