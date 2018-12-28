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Michelle Obama ABD'de en hayran olunan kadın

ABD'de eski First Leydi Michelle Obama ülkede en çok hayranlık duyulan kadın oldu.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 19:38..
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Yapılan araştırmada, Michelle Obama'nın en hayranlık duyulan kadın sıfatını, bu unvanı 17 yıldır taşıyan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan aldığını duyurdu.

Donald Trump'ın başkan seçildiği seçimde Demokratların adayı olan Hillary Clinton'ın, bu yıl en hayranlık duyulan kadınlar listesinde 3. sıraya oturduğu, 2. sırada ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey yer aldığı belirtildi.

En hayranlık duyulan ilk 10 kadın arasına First Leydi Melania Trump ile Kraliçe 2. Elizabeth de girdi.

ERKEKLERDE DE BARACK OBAMA LİSTE BAŞI

ABD'de 1946 yılından bu yana yapılan kamuoyu yoklamasında en hayranlık duyulan erkeklerde de ilk sıraya eski ABD Başkanı Barack Obama oturdu.

Barack Obama'yı sırasıyla Donald Trump, George W Bush, Papa Franciscus ve Bill Gates izledi.

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