Miçotakis: Avrupa Konseyi'nden pratik destek isteyeceğiz

Avrupa Konseyi toplantısı sebebiyle Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis gazetecilere açıklamalar yaptı.

"ONLARDAN PRATİK DESTEK İSTEYECEĞİZ"

Miçotakis açıklamasında, “Bugün meslektaşlarıma sadece Akdeniz’in doğusundaki olaylarla ilgili bilgi vermeyeceğim, Türkiye’nin provokasyonuna karşı onlardan pratik destek isteyeceğiz, ki alacağımdan eminim” dedi.

"ÜLKEMİZİN GÜÇLÜ MÜTTEFİKLERİ VAR"

Yunan lider, “Libya ve Türkiye arasındaki sözde mutabakat geçerli değil. Ülkenin egemen haklarını kaba bir şekilde ihlal ediyor ve hiçbir yasal gücü yok. Avrupa, Türkiye’nin provokasyonuna karşı diplomatik ‘duvar’ örüyor. Ve tüm bu süreç boyunca ülkemiz yalnız değil, güçlü müttefikleri var” ifadelerini kullandı.