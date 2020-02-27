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Miçotakis göçmenleri uyardı: Gelmeyin

Son aylarda Yunanistan'a fazla sayıda göçmen geldiğini vurgulayan Miçotakis, "Boşuna gelmeyin, paranıza yazık" dedi.

AA | 27.02.2020 - 10:38..
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Adalardaki sığınmacı kamplarının doluluğuyla gündeme gelen Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkeye gelmeyi hedefleyen sığınmacılara seslendi.

Son aylarda Ege’deki Yunan adalarına gelen mülteci sayısındaki artış nedeniyle konuşan Yunanistan Başbakanı, "Yunanistan’da iltica hakkı olmadığını bilenlere açık ve net biçimde söylüyorum: Gelmeyin" şeklinde konuştu.

Miçotakis göçmenleri uyardı: Gelmeyin

"PARALARINIZA YAZIK"

"Ülkeye gelmek için insan kaçakçılarına ödeyeceğiniz paraya yazık." diye konuşan Miçotakis, Yunan kamu televizyonu ERT’ye verdiği demeçte, insan kaçakçılarının Yunan adaları üzerinden ana karaya, dolayısıyla Avrupa’ya ulaştırma vaadinin gerçekçi olmadığını belirtti.

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