Miçotakis göçmenleri uyardı: Gelmeyin

Adalardaki sığınmacı kamplarının doluluğuyla gündeme gelen Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkeye gelmeyi hedefleyen sığınmacılara seslendi.

Son aylarda Ege’deki Yunan adalarına gelen mülteci sayısındaki artış nedeniyle konuşan Yunanistan Başbakanı, "Yunanistan’da iltica hakkı olmadığını bilenlere açık ve net biçimde söylüyorum: Gelmeyin" şeklinde konuştu.





"PARALARINIZA YAZIK"

"Ülkeye gelmek için insan kaçakçılarına ödeyeceğiniz paraya yazık." diye konuşan Miçotakis, Yunan kamu televizyonu ERT’ye verdiği demeçte, insan kaçakçılarının Yunan adaları üzerinden ana karaya, dolayısıyla Avrupa’ya ulaştırma vaadinin gerçekçi olmadığını belirtti.