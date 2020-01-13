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Miçotakis: Türkiye’ye askeri olarak cevap vereceğiz

7 Ocak Salı günü, Trump ile görüşen Yunan Başbakanı Miçotakis'in, Trump'a, "Egemenliğimizi ihlal edecek olurlarsa, Türkiye’ye askeri olarak cevap vereceğiz." dediği açıklandı.

Haber Merkezi | 13.01.2020 - 23:45..
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Miçotakis: Türkiye’ye askeri olarak cevap vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Ocak Salı günü Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlaşmıştı.

Görüşmede, Yunanistan'ın F-35 alımı ve programa katılımı konuşulurken, görüşmeye dair detaylar da gelmeye devam ediyor.

Trump ile Miçotakis arasında geçen diyalogda, Miçotakis'in "Egemenliğimizi ihlal edecek olurlarsa, Türkiye’ye askeri olarak cevap vereceğiz." dediği belirtildi.

Trump'ın "Ya Türkiye'ye karşı kaybedersen?" sorusuna da Miçotakis, "Kaybetmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da Yunanistan'a, Türkiye ile aralarında oluşabilecek bir gerilimde ABD'ye güvenmemeleri gerektiği uyarısında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Miçotakis: Türkiye’ye askeri olarak cevap vereceğiz

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