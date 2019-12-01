Miçotakis: Türkiye'yi kınayalım

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak zirve sırasında NATO'dan Türkiye'ye kınama talep edecek.

Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis ülkesinin Türkiye'nin yaptığı hiç bir provokasyonu cevapsız bırakmayacağını söyledi.

NATO'YA SESSİZ KALMAYALIM MESAJI

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) de desteğini aldıklarını belirten Miçotakis "üyelerinin biri açıkça uluslararası hukuku çiğiniyorken ve bir diğer üyeyi karşısında almışken NATO gibi bir ittifakın kenarda durup sessiz kalması mümkün değildir" sözlerini kullandı.

"YUNANİSTAN KENDİSİNİ AĞIRBAŞLILIKLAR KOTUYOR"

Miçotakis üyeler arasında eşit mesafede durmanın bölgede hiç bir zaman gerginlikten yana olmayan Yunanistan'ın aleyhine olduğunu fakat ülkesinin kendisini güvenle, ağırbaşlılıkla ve etkin bir şekilde korumasını bildiğini vurguladı.