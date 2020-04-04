Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla uğraşırken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gündemi bambaşka...

Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’e mektup gönderdi.

Yunan Proto Thema gazetesinin haberine göre, Miçotakis mektubunda, Avrupa'ya göçmen akınlarının önlenmesinde Türkiye ile iş birliğinin belirleyici rolü bulunduğunu belirterek, AB ile Türkiye arasında, yeni finansman mekanizması oluşturulmasını içeren bir anlaşma imzalanmasını istedi.

TÜRKİYE'Yİ YİNE ŞİKAYET ETTİ

Mektubunda, Türkiye'nin mülteci akınlarını tamamen kontrol etme gücüne sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Miçotakis, Ankara'nın sığınmacıları AB’ye karşı baskı aracı olarak kullandığını öne sürdü.



Miçotakis, AB’den Türkiye’ye maddi desteğin “daha az akınlar için daha çok finans ve daha büyük akınlar için daha az finans” ilkesine dayandırılması gerektiğini kaydetti