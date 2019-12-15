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Miçotakis'ten Almanya'ya göçmen sitemi

Miçotakis, Almanya'nın ülkesinden daha fazla sığınmacı alması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi | 15.12.2019 - 19:19..
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Miçotakis'ten Almanya'ya göçmen sitemi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yaşanan olumsuz koşullara dikkat çekerek Almanya'nın ülkesinden daha fazla sığınmacı almasını talep etti.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild am Sonntag'a röportaj veren Miçotakis, Dublin Anlaşması uyarınca iltica başvurusu işlemlerinin belli bir aşamadan sonra farklı bir ülkede yapılabileceğini dile getirdi.

YÜKÜMÜZÜ ALIN

Aynı zamanda Dublin kurallarında bazı değişiklikler de talep eden Miçotakis, "Avrupa Komisyonu'nun taahhüt ettiği gibi bir Avrupa iltica ve göç anlaşması üzerinde çalışmamız lazım. Bu sorunla ilgili olarak yükün daha iyi paylaşılması gerekiyor" dedi.

GELENLER SIĞINMACI DEĞİL

Sığınmacılara ev sahipliği yapma konusunda ülkesinin kapasite bakımından sınıra ulaştığını ifade eden Yunan Başbakan, her gün 400 ila 500 yeni sığınmacının Yunanistan'a geldiğini bildirdi.

Ege Adaları'na gelen insanlar arasında iltica hakkı olmayan çok sayıda kişi olduğunu da belirten Miçotakis, "Herkes şunu çok iyi bilmeli ki bize gelen insanların çoğu sığınmacı değil, ekonomik nedenlerle göç eden insanlar" ifadesini kullandı.

BUNLARI GERİ GÖNDERECEĞİZ

İnsan kaçakçılarına ve yasa dışı göçü organize eden ağlara karşı daha sert bir tavır sergilenmesi gerektiğini savunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iltica hakkı olmadığı hâlde ülkesine gelen kişilere yönelik olarak, "Uluslararası koruma hakkına sahip olmadığınızı bile bile buraya geliyorsanız, sizi geri göndereceğimizi de bilmeniz gerekiyor" dedi.

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