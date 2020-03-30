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Miçotakis’ten'ten bakan ve vekillere bağış çağrısı

Yunanistan Başbakanı Miçokatis, ülkedeki bakanların ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50’sini koronavirüs ile mücadele kapsamında bağışlanması çağrısında bulundu.

DHA |
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Miçotakis’ten'ten bakan ve vekillere bağış çağrısı

 

Koronavirüs Avrupa'yı etkisi altına aldı.

Birçok ülkede ağır tabloların oluşmasına rağmen, Yunanistan, şimdiye kadar koronavirüsten en az etkilendiği gözlenen ülkelerin arasında yer almaya devam ediyor.

VİRÜS TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 743

Son yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da şu ana kadar virüse yakalananların sayısı 48'i yeni vaka olmak üzere toplam 743; ölü sayısı üçü yeni toplam 20 kişi.

Üç gün önce sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle virüse yakalananların sayısının daha da azalacağı umulurken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten kritik bir açıklama geldi.

Miçotakis’ten meclise koronavirüs çağrısı: Maaşlarınızın yüzde 50’sini bağışlayın -1

"MAAŞINIZIN YÜZDE 50’SİNİ BAĞIŞLAYIN"

Miçokatis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki bakanların ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50’sini koronavirüs ile mücadele kapsamında bağışlanması çağrısında bulundu. Miçotakis, "Mecliste yer alan milletvekili dostlarım önümüzdeki iki ay boyunca koronavirüse karşı mücadelede maaşlarınızın yüzde 50’sini bağışlamanız konusunda çağrıda bulunuyorum” dedi.

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