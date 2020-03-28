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Microsoft, 5G uzmanı Affirmed Networks'ü satın aldı

Microsoft, bulut tabanlı ağ çözümleri konusunda uzman olan Affirmed Networks şirketini satın aldığını duyurdu.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 15:42..
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Microsoft, telekom operatörleri için bulut tabanlı ağ çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Affirmed Networks'ü satın aldığını açıkladı.

Microsoft'un kurumsal yardımcısı Yousef Khalidi, “Diğer teknoloji dönüşümlerinde gördüğümüz gibi, yeni şirketimizin 5G'yi ilerletmede önemli bir rol oynayabileceğine ve hız, maliyet ve güvenlik konusunda yeni ağ çözümleri sunabileceğine inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

microsoft

Değeri yaklaşık olarak 1.35 milyar dolar olan Affirmed Networks’ün çalıştığı firmalar arasında ise; AT&T, Vodafone, Orange, Digitalk ve Softbank gibi telekomünikasyon şirketleri yer alıyor.

Bu satın alma ile 5G konusunda rakiplerinden bir adım öne geçmeyi planlayan Microsoft, çeşitli 5G yatırımlarıyla kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Instagram: @eshteknoloji

Microsoft, 5G uzmanı Affirmed Networks'ü satın aldı

Microsoft, 5G uzmanı Affirmed Networks'ü satın aldı

Microsoft, 5G uzmanı Affirmed Networks'ü satın aldı

Microsoft, 5G uzmanı Affirmed Networks'ü satın aldı

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