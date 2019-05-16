Microsoft Afrika pazarına 100 milyon dolar yatırım yapacak

Bilgisayar yazılımları, elektronik cihazlar, kişisel bilgisayarlar ve bilişim hizmetleri geliştiren ve satan ABD devi Microsoft, 2014 yılından beri CEO Satya Nadella önderliğinde yatırımlarına devam ediyor.

Şirket, Kenya ve Nijerya’daki iki gelişim merkezine toplamda 100 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

HEDEF AFRİKA PAZARI

Microsoft’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu merkezlerde şirketin Afrika piyasalarına uygun çözümler oluşturulması için gelecek beş yıl içinde, 100 kişinin işe alınmasının planlandığını belirtti.

Merkezde görev alacak olan mühendislerin yapay zeka, makine öğrenimi ve karma gerçeklik teknolojilerini kullanmaları ve bu teknolojileri geliştirmeleri bekleniyor.

Microsoft'tan yapılan açıklamada ayrıca, “Bu merkez Afrika’daki önemli sektörlerin geliştirilmesi için akademi üyeleri, devlet görevlileri ve mühendislerin bir araya gelmesi için bir fırsat oluşturuyor.” ifadeleri kullanıldı.

Kenya ve Nijerya’daki iki gelişim merkezinin de ağırlıklı olarak finansal ve tarım teknolojileri odaklı olacağı belirtildi.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.