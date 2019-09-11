Microsoft Başkanı Huawei için ABD'ye tepki gösterdi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından en fazla etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, ABD hükümeti tarafından casuslukla suçlanarak birçok yaptırımla karşı karşıya kalmıştı. Google ise Huawei'nin Android lisansını iptal ederek, bir sonraki Mate 30 akıllı telefon serisini Google uygulamalarından yoksun bırakmıştı.

Microsoft Başkanı Brad Smith, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik tutumunu eleştirerek, yaptırımları haksız bulduğunu bildirdi. Smith, ABD hükümetinin Çinli Huawei şirketine yönelik teknoloji satışını engelleyen yaptırımlarının Amerika'nın değerlerine uygun olmadığını belirtti.

"OTEL ODASINA YATAK KOYMAMAKLA AYNI ŞEY"

ABD Başkanı Donald Trump'ın otel endüstrisindeki deneyimine atıfta bulunan Smith, "Bir teknoloji şirketine, 'ürünlerini satabilirsin fakat işletim sistemi ve çip alamazsın' demek, 'bir otele hizmet verebilirsin fakat odalarına yatak koyamaz, restoranında yemek bulunduramazsın' demekle eş değer. Bu yaklaşım, şirketin durumunu tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK ŞİRKET HUAWEİ İLE İŞ YAPMAYI BIRAKTI

ABD hükümetinin söz konusu yaptırım kararının ardından, Silikon Vadisi'nin dev şirketlerinden de buna paralel adımlar atmaya başlamıştı. Google, Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketleri, Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldıklarını ve ürün tedariği sağlamayacaklarını açıklamıştı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.