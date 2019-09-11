taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7897
Euro
6.3961
Altın
1492.98
Borsa
101389.45
Gram Altın
278.078
Bitcoin
58007.6

Microsoft Başkanı Huawei için ABD'ye tepki gösterdi

Microsoft Başkanı Brad Smith, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik tutumunu eleştirerek, yaptırımların mantığa ve hukuka uygun olması gerektiğini belirtti.

AA | 11.09.2019 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarından en fazla etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, ABD hükümeti tarafından casuslukla suçlanarak birçok yaptırımla karşı karşıya kalmıştı. Google ise Huawei'nin Android lisansını iptal ederek, bir sonraki Mate 30 akıllı telefon serisini Google uygulamalarından yoksun bırakmıştı.

Microsoft Başkanı Brad Smith, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik tutumunu eleştirerek, yaptırımları haksız bulduğunu bildirdi. Smith, ABD hükümetinin Çinli Huawei şirketine yönelik teknoloji satışını engelleyen yaptırımlarının Amerika'nın değerlerine uygun olmadığını belirtti.

microsoft

"OTEL ODASINA YATAK KOYMAMAKLA AYNI ŞEY"

ABD Başkanı Donald Trump'ın otel endüstrisindeki deneyimine atıfta bulunan Smith, "Bir teknoloji şirketine, 'ürünlerini satabilirsin fakat işletim sistemi ve çip alamazsın' demek, 'bir otele hizmet verebilirsin fakat odalarına yatak koyamaz, restoranında yemek bulunduramazsın' demekle eş değer. Bu yaklaşım, şirketin durumunu tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK ŞİRKET HUAWEİ İLE İŞ YAPMAYI BIRAKTI

ABD hükümetinin söz konusu yaptırım kararının ardından, Silikon Vadisi'nin dev şirketlerinden de buna paralel adımlar atmaya başlamıştı. Google, Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketleri, Huawei ile olan ilişkilerini askıya aldıklarını ve ürün tedariği sağlamayacaklarını açıklamıştı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

126
Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

126
İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

53
Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

118
Esenyurt'ta Suriyeli sayısı azaldı

Esenyurt'ta Suriyeli sayısı azaldı

130
9 ayrı bölge için hassas koruma kararı

9 ayrı bölge için hassas koruma kararı

93
Arap Birliği'nden Netanyahu'ya kınama

Arap Birliği'nden Netanyahu'ya kınama

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir