Microsoft, beyin dalgalarını kripto para için kullanmak istiyor

Microsoft, insanların beyin aktivitelerini ve diğer kişisel biyometrik verilerini izleyerek kripto para madenciliği yapmak için bir yol üzerinde çalışıyor olabilir. Çünkü şirketin aldığı yeni bir patent, tam da bunu gösteriyor.

"Vücut Aktivite Verilerini Kullanan Kripto Para Sistemi" başlıklı yeni patent, bir kişinin madencilik olarak bilinen işlem aracılığıyla kripto para kazanmak için vücutlarına nasıl çeşitli sensörler bağlayabileceğini gösteriyor.

YÜKSEK İŞLEM GÜCÜ YERİNE BİYOMETRİK VERİLER

Bitcoin gibi kripto para birimleri madenciliği tipik olarak karmaşık matematiksel problemleri çözmek için büyük miktarda bilgisayar işlem gücü harcanmasını gerektirir.

Microsoft'un patenti, bunun yerine kripto para madenciliğini tamamen biyometrik sensörlerle yapmayı ve yüksek bilgisayar işlem gücünü ortadan kaldırmayı amaçlıyor.





Madencilik sistemi, kullanıcının kripto para birimini üretmesi için vücutta gerekli faaliyeti ortaya çıkaran çeşitli sensörlerin olduğu bir cihaza bağlanmasını içeriyor.

Etkinliği takip etmek için kullanılacak olası sensörler arasında MRI tarayıcıları, ısı kameraları, kalp atış hızı ve kızılötesi sensörler bulunuyor.

Patent sosyal medyaya göz atma, yapay zeka sohbet botuyla etkileşim veya bir internet sitesini ziyaret etme gibi görevler de dahil olmak üzere sistemin kripto para madenciliği için kullanılabileceği 28 farklı fikir listeliyor.