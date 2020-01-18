Microsoft, çevre için 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü olarak ifade edilen karbon ayak izi, günümüzde birçok şirketin oldukça dikkat ettiği konuların başında geliyor.

Bu şirketlerden biri olan Microsoft, önümüzdeki on yıl içinde "karbon negatif" şirket olma hedefini açıkladı ve çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu.

ÜRETTİĞİ TÜM KARBON MİKTARINI SIFIRLAMAK İSTİYOR

Microsoft, oluşturulacak olan İklim İnovasyonu Fonu’yla 2030 yılında karbon ayak izini ortadan kaldırma konusunda oldukça iddialı bir taahhütte bulunurken, 2050 yılında ise kurulduğundan bu güne kadar yaydığı tüm karbon miktarını sıfırlamanın da ötesine geçmeyi hedefliyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, Başkanı Brad Smith ve Finans Direktörü Amy Hood’un yaptığı ortak açıklamada, bu yatırımla ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırma, topraktan karbon tahsisi, karbon tutma ve depolama yoluyla biyoenerji ve karbonu doğrudan havada yakalama gibi çalışmalara destek verileceği belirtildi.

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