Microsoft, Translator uygulamasının fişini çekiyor

Windows Mobil işletim sistemi yüklü telefonlara olan desteğini geri çektiğini açıklayan Instagram ve Facebook'un bu kararının ardından Microsoft da kendi işletim sistemi altında çalışan Microsoft Translator uygulamasına olan desteğini çekeceğini duyurdu.

Şirket, çeviri uygulaması Microsoft Translator'un Windows Mobile desteğinin artık bulunmayacağını belirtirken, uygulamayı telefonlarına daha önce yükleyenler ise kullanmaya devam edebilecek. Ancak 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren Microsoft uygulama mağazasından uygulama tamamen kaldırılacak ve cihazlara artık yüklenemeyecek.

Windows 10 Mobile yüklü cihaz sayısının dünya genelinde oldukça az olması, geliştiricilerin de bu işletim sistemi için uygulama geliştirmek istememesine neden oluyor.

Bu yılın sonunda Windows Mobil işletim sistemine olan desteğini tamamen çekeğini açıklayan Microsoft, kendi uygulamalarını sadece Android ve iOS için yayınlayacak.

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