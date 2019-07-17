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Microsoft, Windows 10'da şifresiz oturum açmayı test ediyor

Microsoft, kullanıcıların şifre girmeden oturum açabilmesi için geliştirdiği uygulamanın testlerine başladı.

DHA | 17.07.2019 - 13:02..
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Windows 10 insider önizleme sürümünde ortaya çıkan yeni bir özelliğie göre Microsoft, milyonlarca bilgisayarda kullanılan Windows 10 için parolasız oturum açma üzerinde çalışmalar yapıyor.

Şirket, kullanıcıların şifre girmeden oturum açabilmesi için geliştirdiği uygulamanın testlerine başladı.

MİCROSOFT

PAROLASIZ OTURUM AÇMA

Söz konusu özelliği kullanabilmek için ise öncelikle Ayarlar > Hesaplar > Oturum Açma seçeneklerini izlemesi gereken kullanıcılar, sonrasında 'Cihazınızı parolasız yapın' seçeneğini seçerek parolasız oturum açmayı aktif hale getirebiliyor.

Parolasız oturum açma özelliğinin aktif olmasıyla birlikte Windows, parmak izi algılama, PIN kodu ve yüz tanıma uygulaması arasında otomatik olarak geçiş yaparak oturumun açılmasına olanak sağlayacak.

Test sürecinin sona ermesiyle birlikte yeni özelliğin, ilerleyen haftalarda tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulması planlanıyor.

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