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Microsoft, Windows Lite işletim sistemi üzerinde çalışıyor

Microsoft, daha sade bir işletim sistemi olacak Windows Lite'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 10:43..
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Microsoft, Chromebook alanında Google ile rekabet edebilmek için elinden geleni yapıyor, ancak şirketin çabalarının bir kısmı şimdiye kadar başarılı olamadı. Şirket, şimdilerde Chromebook işletim sistemiyle aynı mantığa sahip, çift ekranlı yeni cihazlar için Windows Lite işletim sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

windows lite

Windows 10 işletim sisteminin daha sadeleştirilmiş bir biçimi olarak karşımıza çıkacak Windows Lite, daha temel özellikleri barındıracak. Arayüz anlamında ise Windows 10'dan pek bir farkı olmayan Windows Lite, mobile özel bir alt yapı kullanacak.

En yüksek performansı en az hata ile kullanıcılara sunmayı planlayan Windows Lite'ın, ne zaman piyasaya sürüleceği ise şimdilik bilinmiyor.

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