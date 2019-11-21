Microsoft, Xbox Scarlett'in PlayStation 5'i yeneceğini iddia etti

Bildiğiniz gibi Google, yeni bulut tabanlı oyun platformu Stadia’yı tanıttı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Her ne kadar Stadia’nın oyun konsollarını ortadan kaldıracağı iddia edilse de hem Sony hem de Microsoft, yeni nesil güçlü oyun konsollarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Xbox Scarlett ve PlayStation 5'in tanıtım tarihleri yaklaşırken, şirketler arasındaki atışmalar da devam ediyor. Xbox şefi Phil Spencer, Xbox Scarlett'in hem fiyat hem de güç açısından, PlayStation 5'i yeneceğini iddia etti.

XBOX SCARLETT NELER SUNACAK?

Özel bir AMD Zen 2 içlemcisinden güç alacak Xbox Scarlett, henüz doğrulanamasa da ışın izleme özelliğine sahip Navi tabanlı bir ekran kartı ile birlikte gelecek. 4K 120fps ile birlikte 8K çözünürlüğü de desteklemesi beklenen oyun konsolu, oldukça kaliteli bir oyun deneyimi sunacak.

Microsoft, yeni nesil Xbox’ta daha hızlı performans için yüksek bant genişliğine sahip GDDR6 RAM’leri ve yeni nesil SSD depolama birimlerini kullanacak. Bu da sistem hızını ve oyun yükleme sürelerini ciddi şekilde artıracak.

Bütün bu özelliklerin, PlayStation 5'i yenmeye yetip yetmeyeceği bilinmiyor. Ancak Microsoft, güçlü rakibi karşısında işi oldukça sıkı tutuyor.

Microsoft’un, Xbox Scarlett konsollarının fiyatlarını oldukça uygun tutması bekleniyor. Özellikle Xbox One’ın biraz pahalı piyasaya sürülmesi, Microsoft’un eleştirilere maruz kalmasına neden olmuştu. Şirket, Xbox One ile yaşadığı deneyimden ders çıkardığını düşünüyoruz.

Elektronik endüstrisi analisti Wedbush Securities'te çalışan Michael Patcher, Xbox Scarlett fiyatının 400 dolar civarında olacağını tahmin ediyor. Birçok analist Xbox Scarlett’ın özelliklerine bakıldığında 400 doların oldukça uygun olduğunu söylüyor. Ancak ülkemizde bu fiyata vergiler de eklendiğinde oyunseverler biraz hayal kırıklığı yaşayabilir.

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