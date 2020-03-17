Microsoft, Xbox Series X'in teknik özelliklerini açıkladı

Bildiğiniz gibi Google, yeni bulut tabanlı oyun platformu Stadia’yı tanıttı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Her ne kadar Stadia’nın oyun konsollarını ortadan kaldıracağı iddia edilse de hem Sony hem de Microsoft yeni nesil güçlü oyun konsolları üzerinde çalışıyordu.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen The Game Awards etkinliğinde sahne alan Microsoft, sürpriz bir şekilde yeni oyun konsolu Xbox Series X'i tanıtmıştı.

Ancak ozamandan bu yana yeni nesil konsolun ayrıntılı özellikleri duyurmayan Microsoft, geçtiğimiz günlerde bu özellikleri ilk defa açıkladı.

XBOX SERIES X ÖZELLİKLERİ

Sony’nin PlayStation 5 konsolu ile rekabete girecek XBox Series X, dikey bir kasa tasarımına sahip. AMD'nin 8 çekirdekli ve 3.8GHz hızında çalışan Zen 2 işlemcisinden güç alan oyun konsolu, yine AMD'nin özel olarak ürettiği RNDA 2 grafik kartını kullanacak.

16GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarla buluşacak Xbox Series X'te, Seagate'in 1 TB NVME SSD depolama birimi bulunacak.

Bütün bu özellikler ile birlikte 4KM 60FPS oyunları da destekleyecek olan konsol, aynı zamanda ışın izleme teknolojisini de destekleyecek.





XBOX SERIES X TÜM ÖZELLİKLER