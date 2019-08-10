Microsoft'un bazı Skype çağrılarını dinlediği ortaya çıktı

Tüm Skype çağrılarınızın ve Cortana komutlarınızın güvende olduğunu düşünüyorsanız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Motherboard tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Microsoft'un bazı çalışanları, çeviri özelliği ile yapılan bazı Skype çağrılarını dinlemenin yanı sıra şirketin sesli asistanı Cortana'ya verilen bazı komutları da gözetliyor.

Çalışanlar, her ne kadar bu dinleme sayesinde Skype'ın çeviri özelliğini geliştirmeyi amaçlasa da bu durum, kullanıcıların gizliliğinin ihlal edilmesiyle sonuçlanıyor.

Motherboard yayınlandığı raporda ise tam da buna dikkat çekiyor ve dinlenen konuşmalar arasında kullanıcıların özel konuşmalarının ve kişisel bilgilerinin de yer aldığını iddia ediyor.

MICROSOFT ŞEFFAF DEĞİL

Ayrıca rapora göre Microsoft, kullanıcıların çalışanlar tarafından dinlendiği konusunda da yeterince şeffaf değil. Örneğin Skype'ın sıkça sorulan sorular bölümünde, kullanıcıların bazı ses kayıtlarının Skype'ı geliştirmek için toplanabileceği belirtiliyor, ancak bu kayıtların çalışanlar tarafından dinlenebilecceğinden söz edilmiyor.

MICROSOFT AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu raporun yayınlanmasının ardından Microsoft bir açıklama yayınladı ve ses verilerinin dinlenmeden ve toplanmadan önce kullanıcılardan izin aldıklarını belirtti.

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