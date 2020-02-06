taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9883
Euro
6.5933
Altın
1563.72
Borsa
123507.67
Gram Altın
301.084
Bitcoin
57364.09

Microsoft'un Windows 10 güncellemesi yine hatalara neden oldu

Microsoft'un 29 Ocak'ta yayınladığı yeni Windows 10 güncellemesinde, yine birçok hata tespit edildi.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 13:08..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

Ne yazık ki, 29 Ocak'ta yayınlanan Windows 10 1903 ve 1909 sürümleri için en son isteğe bağlı KB4532695 güncelleştirmesinde de durum böyle.

Son Windows 10 güncelleştirmesini yükleyen kullanıcılar, Microsoft'un resmi destek forumunu adeta şikayet yağmuruna tuttu.

windows

GÜNCELLEME, BİRÇOK FARKLI SORUN YARATTI

KB4532695 güncelleştirmesini yükleyen Windows 10 kullanıcıları, bilgisayarlarının oldukça yavaş açıldığından şikayet ederken, bazı kullanıcılar ise ses ve bluetooth'un çalışmadığını rapor etti. Ayrıca bu güncelleme, birçok bilgisayarda mavi ekran hatalarının oluşmasına neden oldu.

Bazı kullanıcılar ise güncellemeyi yükledikten sonra herhangi bir problem yaşamadığını belirtti. Dolayısıyla söz konusu sorunların, tüm Windows 10 bilgisayarlarını etkilemediğini söyleyebiliriz.

wşndwos

Windows 10'un kullanıcılara sunduğu KB4532695 isimli güncelleme, isteğe bağlı bir güncelleştirme olduğundan otomatik olarak bilgisayarlara kurulmuyor. Bu nedenle eğer manuel olarak güncelleştirmeyi yüklemediyseniz endişe etmenize gerek yok.

Ancak yine de söz konusu güncellemeyi yüklediyseniz, basit bir şekilde bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor:

  1. Denetim Masası'na giriş yapın

  2. Program ve Özellikleri menüsüne tıklayın

  3. Karşınıza bilgisayarda yüklü programların listesi gelecek. Şimdi sol üst taraftan 'Yüklü güncelleştirmeleri görüntüle'' menüsüne tıklayın.

  4. Bilgisayarınıza yüklenmiş bütün güncellemeler karşınıza çıkacak.

  5. İstediğiniz güncellemenin üzerine sağ tıklayıp kaldır dedikten sonra onay verin.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Microsoft'un Windows 10 güncellemesi yine hatalara neden oldu

Microsoft'un Windows 10 güncellemesi yine hatalara neden oldu

Microsoft'un Windows 10 güncellemesi yine hatalara neden oldu

Microsoft'un Windows 10 güncellemesi yine hatalara neden oldu

Microsoft'un Windows 10 güncellemesi yine hatalara neden oldu

İlginizi Çekebilir
Sigaranın söndürüldükten sonra bile kimyasal yaydığı ortaya çıktı
Yapılan yeni bilimsel araştırmalar, sigara izmaritlerinin bile havaya zararlı bileşenler yaydığını ortaya çıkardı.
99 adet telefonla Google Haritalar'da trafik oluşturan adam
Bir adam, vagona yüklediği 99 adet telefonla Google Haritalar'da trafik sıkışıklığı yarattı.
Facebook'un Instagram'dan elde ettiği gelir belli oldu
Facebook'a yakın kaynaklar, şirketin 2019 yılında Instagram'dan elde ettiği geliri açıkladı.
ABD yönetimi Huawei için toplantı yapacak
ABD yönetimi, Huawei'ye yönelik teknoloji ihracatına yeni ticari kısıtlamaları ele almak için bu ay toplantı yapmayı planlıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
347
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
268
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
49
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
54
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
CZN Burak'ın mekanında cinayet iddiası
142
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
105
Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu
Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu
168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir