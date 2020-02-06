Microsoft'un Windows 10 güncellemesi yine hatalara neden oldu

Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

Ne yazık ki, 29 Ocak'ta yayınlanan Windows 10 1903 ve 1909 sürümleri için en son isteğe bağlı KB4532695 güncelleştirmesinde de durum böyle.

Son Windows 10 güncelleştirmesini yükleyen kullanıcılar, Microsoft'un resmi destek forumunu adeta şikayet yağmuruna tuttu.

GÜNCELLEME, BİRÇOK FARKLI SORUN YARATTI

KB4532695 güncelleştirmesini yükleyen Windows 10 kullanıcıları, bilgisayarlarının oldukça yavaş açıldığından şikayet ederken, bazı kullanıcılar ise ses ve bluetooth'un çalışmadığını rapor etti. Ayrıca bu güncelleme, birçok bilgisayarda mavi ekran hatalarının oluşmasına neden oldu.

Bazı kullanıcılar ise güncellemeyi yükledikten sonra herhangi bir problem yaşamadığını belirtti. Dolayısıyla söz konusu sorunların, tüm Windows 10 bilgisayarlarını etkilemediğini söyleyebiliriz.

Windows 10'un kullanıcılara sunduğu KB4532695 isimli güncelleme, isteğe bağlı bir güncelleştirme olduğundan otomatik olarak bilgisayarlara kurulmuyor. Bu nedenle eğer manuel olarak güncelleştirmeyi yüklemediyseniz endişe etmenize gerek yok.

Ancak yine de söz konusu güncellemeyi yüklediyseniz, basit bir şekilde bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekiyor:

Denetim Masası'na giriş yapın Program ve Özellikleri menüsüne tıklayın Karşınıza bilgisayarda yüklü programların listesi gelecek. Şimdi sol üst taraftan 'Yüklü güncelleştirmeleri görüntüle'' menüsüne tıklayın. Bilgisayarınıza yüklenmiş bütün güncellemeler karşınıza çıkacak. İstediğiniz güncellemenin üzerine sağ tıklayıp kaldır dedikten sonra onay verin.

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