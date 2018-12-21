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Microsoft'un yeni Edge tarayıcısını ilk deneyen siz olun

Microsoft, Edge Insider Programına başvuruları topluyor.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 11:17..
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Kendi tarayıcısıyla bir türlü popüler olamayan Microsoft, bu ayın başlarında, Edge tarayıcısını Google'ın açık kaynaklı Chromium yazılımına taşıyacağını açıkladı. Google’ın Web’deki hakimiyeti, web standartlarının ve temel tarayıcı teknolojisinin gelişimini yönlendirmeye yardımcı olmak için harika bir seçenek.

edge

Yeni Edge tarayıcısının nasıl görüneceğini ve Chrome uzantılarını destekleyip desteklemeyeceğini görmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Yeni Edge tarayıcısı, Windows sürümüne bağlı olmayacağından, Microsoft'un Edge güncellemelerini yayınlama sıklığı da değieşecektir.

Microsoft Edge Insider Programı

Microsoft, 2019'un başlarında Edge'in bir önizleme sürümünü yayınlayacak. Eğer bu yeni tarayıcıyı ilk deneyenlerden biri olmak isterseniz, Microsoft Edge Insider programına katılarak, yayınlandığı anda yeni sürümü deneyebilirsiniz.

 


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