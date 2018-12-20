Microsoft'un yeni işletim sistemi: Windows Lite

Windows Lite, Microsoft'un işletim sisteminin gelecekteki bir şeklidir ve asla Windows 10'un bir yan sürümü değildir. Windows Lite, önceki Windows işletim sistemlerinden daha hızlı ve daha sade olacak şekilde Windows'un hafif bir sürümü olduğu iddia ediliyor. Windows Lite, tüketicilere geniş bir yelpaze sunmak için bütün işlemcilerle uyumlu bir şekilde çalışacak.

Diğer Windows işletim sistemlerinden farklı bir tasarım ile gelecek olan Windows Lite, yepyeni kullanıcı arayüzü sayesinde platforma yeni bir görünüm ve his verebilir.

WINDOWS LITE NE ZAMAN KARŞIMIZA ÇIKACAK?

Microsoft, Windows Lite ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Windows Lite hazır olduğunda, şirketin Microsoft Build 2019 konferansında bir açıklama yapması bekleniyor. Bu konferansın tarihi henüz açıklanmasa da, son birkaç yıldır Nisan ve Mayıs ayları arasında yapıldığı biliniyor. Bu yüzden yeni işletim sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için 5 ay beklememiz gerekebilir.





Mevcut söylentiler, işletim sisteminin bireysel olarak satın alınmayacağını ve yalnızca ev ve öğrenci kullanıcılarını hedefleyen belirli dizüstü bilgisayarlara, önceden yüklenmiş olarak geleceğini öne sürüyor. Eğer bu doğruysa, Windows Lite işletmeler için kullanıma sunulmayacak.

