Mide küçültme ameliyatı 2 çocuk babasının sonu oldu

Mehmet Dal (24), uzun yıllar kilolarından şikayetçi olduğu için zayıflamaya karar verdi. Uzun süre mide küçültme ameliyatları yapan uzmanları araştıran Dal, internet sitelerinden yaptığı araştırmalar sonucu İzmir’de özel bir hastanede görev yapan Doktor M.K’ye mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

AMELİYAT OLDU, BİR GÜN SONRA FENALAŞTI

Burada ameliyata alınan genç adam, ameliyatın ardından evine gönderildi. Ameliyat olduğu günün ertesi günü rahatsızlanan genç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada Dal’ın ameliyat olması gerektiği söylenince aile, ameliyatı yapan doktoru durumdan haberdar etti.

TEKRAR AMELİYAT EDİLDİ

Doktor M.K., hastayı kendilerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Aile çocuklarını Bursa’dan araca bindirerek İzmir’de ameliyat olduğu hastaneye götürdü. Burada sızıntı olduğu gerekçesiyle ameliyat yapan doktorlar tarafından tekrar ameliyat edilen Mehmet Dal, uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra durumu kötü olduğu için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

BURSA'YA SEVK EDİLDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan genç adam hayatını kaybetti. Aile, ameliyatı yapan doktorun ihmali olduğu gerekçesiyle otopsi talebinde bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu, yapılan otopsi sonucu doktoru "tamamen kusurlu" buldu.

ADLİ TIP DOKTORU YÜZDE YÜZ KUSURLU BULDU

İstanbul Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Dal'a ameliyatı yapan doktor yüzde yüz suçlu bulundu. Aile doktora dava açtı. Bir an önce doktorun cezasını almasını istiyorlar.