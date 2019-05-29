İranlı şüphelinin midesinden 80 poşet uyuşturucu çıktı

Denizli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

NARKOTİK BAŞARILI OPERASYONLAR YAPIYOR

Operasyonlar arasında en dikkat çekici olanı ise İran’dan yutma yöntemi ile Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon oldu.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Narkotik polisi, hayati açıdan son derece tehlikeli olan bu yöntemi kullanarak uyuşturucu taşıyan bir kişiyi daha yakaladı. Yabancı uyruklu bir şahsın yutma yöntemiyle İran’dan Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğine dair istihbarı bilgiler elde eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, havalimanında geniş kapsamlı tedbirler aldı.

MİDE VE BAĞIRSAĞINDAN ÇIKTI

Uçuşun tamamlanması ile yolcu peronuna inen İran uyruklu şüpheli, ekiplerce takibe alınarak kıskıvrak yakalandı. Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelinin paketleyerek yuttuğu 80 poşet uyuşturucu çıkartıldı. Poşetlerin içerisindeki 377 gram metamfetamin maddesine el konuldu. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİKİZ AYNASI VE EL FENERİ İÇERİSİNE GİZLEDİ

Kentte uyuşturucu nakletmeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri, araçlara yapılan zulaları da açığa çıkartarak, uyuşturucu madde sevkiyatına engel oldu. İstanbul’dan temin ettiği 30 gram metamfetamin maddesini aracı içerisinde bulunan dikiz aynası ve el feneri içerisine gizleyerek kontrol noktalarından geçirmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

HAVA FİLTRESİNDE BULUNDU

Karayolları üzerindeki sıkı denetimlerini sürdüren görevliler, uyuşturucu madde taşıyan başka bir aracı da Antalya yolu üzerinde yakaladı. Narkotik madde arama köpeğinin tepki verdiği aracın hava filtresinde, 60 gram eroin maddesi bulundu.

TOPLAMDA 20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yapılan başarılı operasyonlar sonucu 465 gram metamfetamin, 173 gram eroin ve 69 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında yakalanarak adli mercilere sevk edilen yirmi altı 26 şüpheliden, 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.