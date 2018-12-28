Midibüs buzlanma yüzünden yoldan çıkarak kaza yaptı

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Kovancılar ilçesi yakınında, Bingöl’den Elazığ istikametine seyir halinde olan 46 VD 605 plakalı midibüs, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
YEDİ KİŞİ YARALANDI
Midibüs, yaklaşık 20 metre savrulduktan sonra devrilip ağaca çarpıp durdu. Kazada midibüste bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yaralılardan 3’üne ambulansta müdahale edilirken, 4 kişi ise ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.