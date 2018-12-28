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Midibüs buzlanma yüzünden yoldan çıkarak kaza yaptı

Bingöl'den Elazığ'a doğru yol alan midibüs şoförü, kar ve buzlanma yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere savruldu. Kazada 7 kişi yaralanırken can kaybı olmadı.

İHA | 28.12.2018 - 12:58..
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Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Kovancılar ilçesi yakınında, Bingöl’den Elazığ istikametine seyir halinde olan 46 VD 605 plakalı midibüs, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

YEDİ KİŞİ YARALANDI

Midibüs, yaklaşık 20 metre savrulduktan sonra devrilip ağaca çarpıp durdu. Kazada midibüste bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralılardan 3’üne ambulansta müdahale edilirken, 4 kişi ise ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Midibüs buzlanma yüzünden yoldan çıkarak kaza yaptı

Midibüs buzlanma yüzünden yoldan çıkarak kaza yaptı

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