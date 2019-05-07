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Midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce’de midibüs ile çarpışarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA | 07.05.2019 - 17:16..
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Düzce’den Yığılca istikametine gitmekte olan Ayhan Y. idaresindeki 81 AT 444 plakalı otomobil ile Zeki İ. idaresindeki 81 AD 367 plakalı midibüs Hecinler mevkisinde çarpıştı.

Midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İTFAİYE YARDIMA KOŞTU

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan midibüs ile hurdaya dönen otomobilin sürücüleri yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ayhan Y.'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Zeki İ. ile Ayhan Y., ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Ayhan Y., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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