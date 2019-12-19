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Kastamonu'da cenaze dönüşü kaza oldu

İçerisinde 26 yolcusu bulunan midibüs, bir yolcunun ayağa kalktıktan sonra şoförün üzerine düşmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 5 yolcu yaralandı.

İHA | 19.12.2019 - 21:04..
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Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde Ulus karayolu Urşan köyü mevkisinde kaza meydana geldi.

Bİr cenaze merasimine katıldıktan sonra İstanbul’a dönen ve içerisinde 26 yolcusu olduğu öğrenilen Ünal Önemli idaresindeki 34 UL 3088 plakalı midibüste bulunan bir yolcu ayağa kalktı.

Bu sırada ayaktaki yolcu, virajı dönmek isteyen midibüste dengesini kaybederek şoförün üzerine düştü.

2'Sİ AĞRI 5 YOLCU YARALANDI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak şarampolde bir ağaca çarptı. Olası bir facianın eşiğinden dönülen kazada midibüsteki Yüksel Demirci ve Hayriye Yavuz ile 3 yolcu daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu ve Bartın’dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksel Demirci ve Hayriye Yavuz, Pınarbaşı İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer yaralanan 3 yolcunun ise ayakta tedavisi yapıldı.

Midibüste ayağa kalkan yolcu şoförün üzerine düştü: 5 yaralı -1

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