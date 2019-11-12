Midilli Adası'na geçmek isteyen 84 göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti.

40 ÇOCUK VAR

Operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik botlar içinde 40'ı çocuk, 20'si kadın ve 24'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 84 kaçak göçmen yakalandı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.